В Украине уже 1,5 года не существует программы правительства, а президент делает вид, что ничего страшного не происходит, – Кузьмин

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Если правительство не имеет плана, то какой бюджет можно принимать? - удивляется политик

До сих пор при президенте Владимире Зеленском в Украине не существует никакой программы правительства. Ни при прошлом премьер-министре Гончаруке, ни при нынешнем Шмыгале. И президент делает вид, что ничего такого страшного не происходит.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил украинский юрист и политик, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Комментируя голосование в Верховной Раде Украины за проект бюджета, политик отметил, что основным моментом голосования за этот бюджет, то, на что должны обращать внимание парламентарии, должна быть программа правительства, которая фактически является программой развития всей страны.

"Для того, чтобы правительство могло предлагать какой-то бюджет, у правительства должна быть программа развития страны. Вот правительственная программа принимается и утверждается парламентом. После того, когда она утверждена, в развитие этой программы правительство предлагает бюджет. Когда утверждена программа действий правительства парламентом и государство получает план экономического развития, вот под этот план правительство готовит бюджет финансирования этого плана. Вот такая в общем технология утверждения бюджета", - рассказал политик.

Зато в Украине, добавил Ренат Кузьмин, программы Кабинета министров нет, поэтому утверждать бюджет народные депутаты просто не имеют права.

"До сих пор при президенте Зеленском, уже 1,5 года, не существует никакой программы правительства Украины. Ни при прошлом премьер-министре Гончаруке, ни при премьер-министре Шмыгале. И президент Зеленский делает вид, что ничего такого страшного не происходит. Но если правительство не имеет плана, то какой бюджет можно принимать, если не планировать развитие страны и необходимые меры, которые подлежат финансированию за счет бюджета? А придумать куда тратить деньги – несложно", – акцентировал нардеп.

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Также Ренат Кузьмин напомнил, что правительство закладывает в доходную часть бюджета 38 миллиардов долларов, из которых 22 миллиарда собирается занять.

"Но занять 2/3 денег на покрытие бюджета, это могут только сумасшедшие люди. С точки зрения экономики, это невозможно. То есть это абсолютная глупость", – заявил Кузьмин.

Как сообщали, на внеочередном заседании в четверг, 5 ноября, Верховная Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс за основу.

Также Рада поддержала в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год.