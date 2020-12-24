В Украине увеличили выплату пенсий в конце года

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В декабре на пенсионные выплаты направили на 0,2 млрд грн больше, чем в прошлом месяце

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за месяц, направив на них 39,8 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Фейсбук.

Отмечается, что по сравнению с прошлым месяцем на пенсионные выплаты было направлено на 0,2 млрд грн больше. Сегодня же, 24 декабря, ПФУ перечислил пенсионерам 2,9 млрд грн.

Также в Пенсионном фонде сообщили о проведении выплат пенсий в определенную каждому получателю дату в установленном порядке, а также продолжение финансирования единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен.

Напомним, недавно министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине в 2021 году пенсии будут расти за счет повышения, индексации и перерасчетов. По ее словам, пенсионные выплаты будут возрастать в несколько этапов.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил решение, которым предусматривается упрощение процесса выплаты пенсий и денежной помощи. Согласно документу, деньги на счета получателей будет зачислять непосредственно Пенсионный фонд.