В Украине уровень официальной безработицы за год увеличился на треть, - Госцентр занятости

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Сейчас статус безработицы имеют 485,3 тысяч украинцев

По состоянию на 25 января в Украине 485,3 тысяч человек имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем 25 января 2020 года, сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

Согласно сообщению, 420,7 тыс. человек получали помощь по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).

В базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тыс. вакансий (на 20,5% меньше, чем в прошлом году).

Услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, которые искали работу, из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Пособие по безработице получали 1,1 млн человек.

Государственный центр занятости

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Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон касательно усиления социальной защити и поддержки граждан. Документ касается безработных и бывших участников АТО/ООС.

Кроме того, позже Министерство экономики разработало проект постановления Кабинета министров, который предусматривает предоставление права на помощь по частичной безработице людям, которым сократили рабочее время.