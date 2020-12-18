В Украине существует угроза ликвидации скорой помощи, - президент Всеукраинского совета защиты прав пациентов

Телеканал ZIK

Степанов в знак протеста должен написать заявление об отставке - подчеркнул Виктор Сердюк

Из-за нехватки финансирования в Украине существует угроза ликвидации скорой помощи.

Об этом в эфире марафона "Эпоха бедности" на телеканале ZIK заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Он отметил, что сейчас скорая помощь в Украине еще работает, это лучшая система, которая была создана еще в 1905 году в Киеве. Она скопирована практически с лучших систем Франции и Германии. Однако уже сегодня, добавил Виктор Сердюк, в Украине наблюдается нехватка врачей и диспетчеров службы неотложной помощи, в частности, из-за недостаточного финансирования из госбюджета.

"Надеюсь, что Степанов в знак протеста напишет заявление об отставке, потому что систему здравоохранения снова не профинансировали. Даже сам Разумков говорит: "А откуда я деньги возьму"? Но, извините, один "набуед" стоит больше миллиона гривен. Так заберите у НАБУ. Есть откуда забрать. Если поделить 95% бюджета, которые остаются после того, как 5% будет отдано на медицину, то останется еще что делить", – сказал эксперт.

Виктор Сердюк также отметил, что недостаточное финансирование медицины может привести к ликвидации в Украине скорой.

"Скорой вскоре не будет. То, что остались в Украине – это остатки скорой помощи", – акцентировал президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

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Напомним, Кабинет министров принял решение о введении дополнительных критериев приоритета по вызову экстренной медицинской помощи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что такой шаг даст возможность снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.

Как отмечается, в критических случаях норматив прибытия медицинских бригад должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Добавим, недавно Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" в части подходов к тестированию.