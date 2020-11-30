В Украине снова пойдет безумная невыплата коммунальных платежей, – нардеп Цымбалюк назвал причину

Михаил Цымбалюк Скріншот із відео

Парламентарий риторически поинтересовался, почему, когда "Нафтогаз" показывает убытки, руководство получает высокие премии?

В проекте бюджета на следующий год уменьшили на 2 миллиарда гривен сумму средств на субсидии, людей посадят на карантин, поэтому снова произойдет безумная невыплата коммунальных платежей.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Михаил Цымбалюк.

Парламентарий, комментируя информацию о том, что бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд и требует выплатить ему 94 миллиона гривен или около 4 миллионов долларов премии, отметил, что такие суммы премий ранее объясняли эффективностью менеджеров.

"Действительно, несколько лет назад мы видели, что "Нафтогаз" был прибыльным предприятием. Государственным, кстати. А сейчас убытки – и такие премии? А где же наблюдательный совет, который тоже получает миллионные... Кстати, там не все граждане Украины. Другой вопрос – летом закупали газ, нам говорили, что это рекордное заполнение газовых хранилищ, закупали по хабам европейских цен, примерно 3,5-4 тысячи. Сейчас во Львовской области за ноябрь цена доходит до 9 тысяч гривен, платит население. Плюс транспортировка – получается 9 с чем-то", – отметил гость ток-шоу и поинтересовался, используют ли сейчас в Украине тот газ, который закачали летом.

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"А если не этот, то где же тот газ?" - поинтересовался нардеп.

Гость студии отметил, что на следующий год будет уменьшена сумма средств, которые в государственном бюджете предусмотрены на выплату субсидий.

"Уменьшили на 2 миллиарда в проекте бюджета на следующий год субсидии, больше – 2 млрд 700 млн. То есть снова пойдет безумная невыплата коммунальных платежей, и сейчас она растет. Людям уменьшили субсидии. Сейчас посадят всех на карантин. Как тогда быть? Власть, правительство не говорит честно людям, как двигаться", - сказал Михаил Цымбалюк.

Как сообщали, в июле 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ушел из компании.

Как стало известно, бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд и требует выплатить ему 94 млн грн или почти 4 млн долларов премии.