В Украине снизится курс доллара: Аналитики дали прогноз на ближайшую неделю

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Стоимость доллара на межбанке может составить около 27,8 грн

В Украине в течение ближайшей недели, 14-20 декабря, ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на прогноз аналитика Вадима Иосуба.

Отмечается, что курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках – около 27,8-28,0 грн.

По словам аналитика, в течение прошлой недели курс американской валюты заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,1%. В частности, стоимость валюты, установленная НБУ, снизилась с 28,30 до 28,08 грн (-0,8%).

В то же время спрос/предложение доллара на межбанке за неделю снизились с 28,25/28,27 до 27,94/27,96 грн (-1,1%). Также изменились и средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках-с 28,24 / 28,44 до 27,96/28,20 (-1,0%/-0,9%).

В свою очередь, спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,9%. Это связывают с более быстрым снижением курса покупки по сравнению с продажей.

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Напомним, недавно Национальный банк Украины спрогнозировал сумму расходов украинцев на путешествия в 2021 году, объемы которых в этом году сократились в два раза из-за пандемии коронавируса. Регулятор ожидает восстановления показателя до почти 6 млрд долларов.