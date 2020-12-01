В Украине снизились ставки по депозитам, - председатель совета НБУ

В Украине банки снизили ставки по депозитам Фото из открытых источников

Средневзвешенная стоимость срочных депозитов по состоянию на конец ноября снизилась до 4,3 процентов в гривне

Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о снижении средневзвешенной стоимости срочных депозитов на 4,3 процента в гривне и на 1,7 процентов в иностранной валюте. Такие данные по состоянию на конец ноября Данилишин привел в Facebook.

"Средневзвешенная стоимость срочных депозитов по данным статистической отчетности банков Украины на 27.11.2020 снизилась: в гривне – до 4,3%, в иностранной валюте – до 1,7%. В частности, стоимость гривневых депозитов, привлеченных от домохозяйств, для банков составляла 8,8% и находилась на однознаковом уровне с августа 2020 года",- отметил он.

Кроме этого, Данилишин добавил, что средневзвешенная ставка по гривневым кредитам банков составляла – 10,3 процентов, в том числе по кредитам предприятиям – 8,1 процентов (краткосрочные – 7,7 процентов, долгосрочные – 12,8 процентов), физическим лицам – 31,9 процентов. По словам председателя совета НБУ, ставка отражала стоимость кредитных рисков для банков, которые повысились в период кризиса из-за коронавируса.

Однако, Богдан Данилишин отметил, что ликвидность банковского сектора, сейчас высокая - на уровне примерно 170 миллиардов гривен.

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Так, на прошлой неделе НБУ провел тендер по поддержке ликвидности банков. В результате банкам было предоставлено 5,8 миллиардов гривен рефинансирования на 84 дня по ставке 6 процентов. В то же время задолженность платежеспособных банков по кредитам рефинансирования выросла до 45,5 миллиардов.

Напомним, в октябре банки снизили депозитные ставки для населения. В частности, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,9 процентов годовых, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в сентябре.