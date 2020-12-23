В Украине сейчас неблагоприятный календарь выплат долгов, – экономист

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Занимать средства нужно на длительные сроки и под очень низкие проценты, подчеркнул Андрей Блинов

С 2019 года Украина находится в пике выплат по внешнему долгу, только по телу долга страна должна отдать половину бюджета, поэтому приходится постоянно заимствовать средства.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономист-международник Андрей Блинов.

Эксперт отметил, что сейчас одна из причин, почему Украине нужно так много платить по долгам, заключается в том, что на этот момент очень неблагоприятный календарь выплат.

"С 2019 года мы находимся в пике выплат по внешнему долгу. Достаточно сказать, что у нас выплаты по телу долга – это половина украинского бюджета плюс еще проценты. То есть, конечно, мы не можем взять половину бюджета и бросить на отдавание долгов, поэтому приходится фактически в бюджет постоянно заимствовать средства преимущественно за рубежом. А ключевая причина – в свое время были пики этих заимствований, они были в 2008-2009 гг. Потом все это повторилось очень массивно в 2010 и 2013 г., а потом еще раз, я сказал бы, в особо стесненных и неблагоприятных условиях в 2014, особенно в 2015 году. В частности реструктуризация еврооблигаций 2015 года сегодня больше всего давит на наш календарь", - сказал Андрей Блинов.

Экономист говорит, что в сложившейся ситуации надо заимствовать, но занимать средства следует на длительные сроки и под очень низкие проценты. Кредиты от МВФ и ЕС эксперт назвал благоприятными.

Как сообщали, миссия Международного валютного фонда 21 декабря начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества Stand-by.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда в конце зимы или в марте 2021 года.