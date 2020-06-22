В Украине сегодня нет критически большого отношения долга к ВВП, – Герус

Народный депутат Андрей Герус Фото из открытых источников

Этот показатель составляет 60%, говорит нардеп

Сегодня в Украине нет критически большого отношения долга к ВВП – это соотношение составляет 60%.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Ведущая программы Наташа Влащенко поинтересовалась у парламентария, если Украина выплачивает больше денежных средств за внешними и внутренними долгами, чем берет траншей, для чего вообще это делать. Андрей Герус заверил, что сумма уплаченных процентов меньше, чем транш, который сейчас получила Украина.

"Я не думаю, что мы платим больше, чем берем траншей, и, если мы говорим о кредитах МВФ, то они под низькопроцентную ставку. Если не ошибаюсь, там 2,5-3%", – сказал нардеп.

Андрей Герус также отметил, что дорогие кредиты брать не следует, однако, если они дешевые, их следует брать, потому что за эти средства можно что-то строить и развивать.

"В целом, если говорить о долгах, то долги измеряются отношением к ВВП. Насколько я знаю, в Украине где-то 60 с чем-то процентов от ВВП – это долг. В странах Европы и западных странах такой показатель может составлять 90% и даже больше 100%. Поэтому, в принципе, у нас нет сегодня критически большого отношения долга к ВВП", – сказал гость программы.

Напомним, украинский политик, заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко заявлял, что Украина получает от МВФ такое же количество денег, которое обязана отдать для погашения процентов за предыдущий кредит.

Добавим, в Министерстве финансов Украины планируют отказаться от кредитов МВФ до 2023 года.