В Украине с 1 декабря повышаются пенсии: Кому и на сколько

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Перерасчет пенсий осуществляется автоматически, а размер выплат будет определяться индивидуально

В Украине с 1 декабря 2020 года в связи с повышением прожиточного минимума вырастут пенсии и некоторые социальные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Так, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысится с 1712 до 1769 гривен. В связи с этим минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 до 1769 гривен, а максимальная - с 17120 до 17690 гривен.

По данным Пенсионного фонда, перерасчет выплат неработающим пенсионерам будет проведен автоматически. В частности, перерасчету подлежат пенсионные выплаты, составляющие которых зависят от размера прожиточного минимума (доплата за стаж, доплата до минимального размера пенсий, повышения, которые рассчитываются исходя из прожиточного минимума).

Кроме этого, размер повышения пенсии будет зависеть от того, какая составляющая пенсионной выплаты исчисляется от величины прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако пенсионеры, у которых от размера прожиточного минимума зависит доплата за сверхурочный стаж, получат повышение в меньшем размере.

"Если доплата за 4 года сверхурочного стажа составляла 68,48 грн (1712,00 грн х 4 %), то с 1 декабря 2020 года она составит 70,76 грн (1769,00 грн х 4 %). Соответственно размер пенсии увеличится на 2,28 грн (70,76 грн - 68,48 грн)", - пояснили в Пенсионном фонде.

В то же время в Минсоцполитики добавили, что 1 декабря будет также увеличен размер соцпомощи, который составит от 1769 грн до 4252,45 грн.

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Кроме того, до 1921 гривен увеличится прожиточный минимум для детей до 6 лет. Тогда как для лиц от 6 до 18 лет его размер составит 2395 гривен.

Также вырастет размер алиментов: 960,50 гривен для детей в возрасте до 6 лет и 1197,50 гривен на детей от 6 до 18 лет.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет предлагать Верховной Раде внедрение профессиональной накопительной системы, и разъяснил, что это означает.