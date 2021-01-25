В Украине происходит реализация залоговых банковских "схем", – Землянский

Валентин Землянский Скріншот із відео

Европейская практика не предусматривает такого количества жилья в собственности, как это есть в Украине, говорит аналитик

В Украине происходит реализация залоговых банковских "схем": первым шагом стало принятие закона о банках и о земле, следующим – реализация залоговых схем в сфере коммунального хозяйства.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

Гость ток-шоу, комментируя зарегистрированный в парламенте законопроект авторства народного депутата от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой об изменениях в законодательство по совершенствованию порядка погашения задолженности по оплате за "коммуналку", отметил, что в этой инициативе нет ничего нового, ведь с момента прихода к власти действующей команды "Слуги народа" происходит реализация залоговых банковских схем.

"Это любимая история транснационалов, это любимая история крупных компаний. Началось это с принятия закона о банках и о земле. Это первый шаг к реализации залоговых схем. Следующим шагом пошла реализация залоговых схем в сфере коммунального хозяйства. У нас слишком много собственников жилья. Европейская практика не предполагает такого количества жилья в собственности. Поэтому у вас не будут его забирать. Вы просто перестанете быть его собственником. Вы будете его арендовать у банков. Оно будет находиться в постоянном залоге для того, чтобы вы могли взять кредит, оплатить коммуналку, желательно не до конца расчитаться с банком", – сказал Валентин Землянский.

Аналитик пояснил, какова конечная цель проекта закона авторства Галины Третьяковой.

"Какую конечную цель он преследует? Он преследует изжить остатки вот этого социального государства, которое нам досталось в 1991 году, с большим количеством собственнико жилья. То есть у вас должно сократиться количество собственников до 10-15% людей, которые в состоянии еще будут покрывать коммунальные услуги, а все остальные будут сидеть, собственно говоря, на банковских ссудах и кредитах", – отметил Валентин Землянский.

Как сообщали, в Житомире 25 января местные жители вышли на акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Часть митингующих ворвалась в зал городского совета.

Перед этим, 15 января, в Житомире граждане, которые вышли выразить свой протест из-за высоких цен на газ, взяли штурмом областной совет. Однако впоследствии митингующие вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами.

Ранее протест против высоких коммунальных тарифов состоялся под Ивано-Франковском. Там местные жители перекрыли государственную дорогу с требованием отменить повышенные тарифы на газ.

Протестные акции состоялись и в других регионах Украины.