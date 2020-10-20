В Украине приватизировали второй завод "Укрспирта"
Артемовский спиртзавод продали за 50 миллионов гривен
Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 миллионов гривен второй объект государственного предприятия "Укрспирт" - Артемовский спиртзавод. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
"Завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и хранению спирта. Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора. Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно на приватизацию выставили первое предприятие "Укрспирта" – Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта. Стартовой ценой этого объекта назвали 49,5 млн грн.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине отменили государственную монополию на производство спирта. После получения лицензии предприятия могут изготавливать спирт независимо от их принадлежности.
В августе Министерство финансов Украины выдало первые лицензии на производство спирта частным предприятиям. Это произошло в рамках процесса демонополизации спиртовой отрасли.