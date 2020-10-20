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В Украине приватизировали второй завод "Укрспирта"

Артемовский спиртзавод Экономическая правда

Артемовский спиртзавод продали за 50 миллионов гривен

Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 миллионов гривен второй объект государственного предприятия "Укрспирт" - Артемовский спиртзавод. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

"Завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и хранению спирта. Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора. Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн", - говорится в сообщении.

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Напомним, недавно на приватизацию выставили первое предприятие "Укрспирта" – Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта. Стартовой ценой этого объекта назвали 49,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине отменили государственную монополию на производство спирта. После получения лицензии предприятия могут изготавливать спирт независимо от их принадлежности.

В августе Министерство финансов Украины выдало первые лицензии на производство спирта частным предприятиям. Это произошло в рамках процесса демонополизации спиртовой отрасли.

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