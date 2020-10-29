В Украине приватизировали уже пятое предприятие "Укрспирта"
На торги зарегистрировался только один участник
В Винницкой области приватизировали очередной объект ГП "Укрспирт" - Бершадское место осуществления деятельности и хранения спирта. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
"Нашли инвестора для Бершадского МПД и хранения спирта (Винницкая область). Это уже пятый объект спиртовой отрасли, который становится частным!"- говорится в сообщении.
Как отмечается, на торги по продаже имущества завода зарегистрировался один участник. Он предложил за лот 19 806 175 грн.
В Фонде госимущества отметили, что приватизация Бершадского МПД будет считаться официально завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.
Напомним, накануне Фонд государственного имущества продал за более 50 млн гривен еще один объект ГП " Укрспирт" - Лопатинское МПД во Львовской области.