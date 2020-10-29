В Украине приватизировали уже пятое предприятие "Укрспирта"

Бершадский спиртзавод PROZZORO Продажи

На торги зарегистрировался только один участник

В Винницкой области приватизировали очередной объект ГП "Укрспирт" - Бершадское место осуществления деятельности и хранения спирта. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"Нашли инвестора для Бершадского МПД и хранения спирта (Винницкая область). Это уже пятый объект спиртовой отрасли, который становится частным!"- говорится в сообщении.

Как отмечается, на торги по продаже имущества завода зарегистрировался один участник. Он предложил за лот 19 806 175 грн.

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В Фонде госимущества отметили, что приватизация Бершадского МПД будет считаться официально завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.

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Напомним, накануне Фонд государственного имущества продал за более 50 млн гривен еще один объект ГП " Укрспирт" - Лопатинское МПД во Львовской области.