В Украине повысят размер детских социальных выплат: Сколько получат семьи в 2021 году

В 2021 году дважды будут увеличивать размер детских соцвыплат Фото из открытых источников

В этом году размер социальных выплат будут увеличивать в несколько этапов

В 2021 году в Украине планируется несколько повышений минимального прожиточного минимума, к которому привязаны социальные выплаты на детей. Также ожидается увеличение помощи детям-сиротам и минимального декретного пособия для безработных. Об этом сообщают "Vesti.ua".

Как отмечается, увеличение размера денежной помощи будет происходить в несколько этапов. В частности, выплаты на детей зависят от детского прожиточного минимума. Следовательно, если ранее сумма для детей до 6 лет составляла 1921 грн, а от 6 до 18 лет – 2395 грн, то в результате первого этапа изменений денежные выплаты возрастут до 2013 грн и 2510 грн соответственно. Он состоится с 1 июля 2021 года, следующее повышение пройдет уже с 1 декабря 2021 года: 2100 грн для детей до 6 лет и 2618 грн – от 6 до 18 лет.

При этом добавляется, что размер выплат для детей до 6 лет, над которыми установлено опекунство, повысится более чем на 1000 гривен. С 1 июля 2021 года они будут получать 5033 грн, а с 1 декабря – 5250 грн. Для старшей категории предусмотрена помощь в размере сначала 6 275 грн, а потом 6 545 грн. Такие суммы предусмотрены и для детей-сирот, не имеющих родительской опеки.

Если ребенок, над которым взяли опекунство, имеет инвалидность, то размер социальных выплат составляет 3,5 прожиточных минимума. Таким образом с 1 декабря государство будет платить для обеспечения детей младшего возраста 6724 грн, а старшего – 8383 грн.

При этом матери-одиночки будут получать детские выплаты в размере разницы между прожиточным минимумом и средним месячным доходом семьи на 1 человека.

Относительно размера декретных выплат в Украине, то они будут составлять 100% размера средней заработной платы по предыдущему месту работы. А с 1 июля 2021 года молодые мамочки будут получать 2635 грн, с 1 декабря сумма немного вырастет и составит 2749 грн.

Общее число оплачиваемого отпуска для беременных женщин, которые ждут на 1 ребенка составит 126 календарных дней. А для будущих мам двух и более младенцев – 140 дней. Беременные, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС будут получать по 140 выходных.

Впрочем стоит отметить, что размер выплат при рождении ребенка в этом году остался без изменений: 10320 грн сразу после рождения и до достижения ребенка 3-х лет ежемесячно по 860 грн.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики продолжается реализация проекта монетизации "пакета малыша". Деньги уже получили 82 тысячи человек.