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В Украине повысились цены на продукты: Что подорожало больше всего

АТБ

В среднем, в течение года цены выросли на 2,5%

В Украине в период с января по ноябрь 2020 года потребительские цены на товары повысились в среднем на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что больше всего за год подорожали фрукты (+23%), в то время как овощи значительно подешевели (-17%). Кроме того, значительно выросли цены на алкоголь и табачные изделия. В целом потребительские цены на за текущий год изменились следующим образом:

  • цены на продукты питания выросли на 2,6%;
  • цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 8,5%;
  • цены на мясо и мясопродукты упали на 0,1%;
  • цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 2,3%;
  • цены на молоко выросли на 5,9%;
  • цены на сыр и мягкий сыр выросли на 5,6%;
  • цены на яйца упали на 4,5%;
  • цены на масло выросли на 4,5%;
  • цены на подсолнечное масло выросли на 1%;
  • цены на сахар выросли на 6,3%;
  • цены на безалкогольные напитки выросли на 1,7%;
  • цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 10,08%.

В то же время базовая инфляция в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составила 0,7%, а с начала года – 4,2%.

Если сравнивать цены с ноябрем 2019 года, то больше всего увеличилась стоимость на природный газ (+39,4%), сахар (+37,3%) и водоснабжение (+18,9%).

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Ранее сообщалось, что сегодня, 9 декабря, украинские автозаправочные станции повысили стоимость бензина и дизельного топлива: за день цена выросла от 2 до 99 копеек за литр. Однако на некоторых заправках цены не изменились.

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