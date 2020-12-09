В Украине повысились цены на продукты: Что подорожало больше всего

АТБ

В среднем, в течение года цены выросли на 2,5%

В Украине в период с января по ноябрь 2020 года потребительские цены на товары повысились в среднем на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что больше всего за год подорожали фрукты (+23%), в то время как овощи значительно подешевели (-17%). Кроме того, значительно выросли цены на алкоголь и табачные изделия. В целом потребительские цены на за текущий год изменились следующим образом:

цены на продукты питания выросли на 2,6%;

цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 8,5%;

цены на мясо и мясопродукты упали на 0,1%;

цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 2,3%;

цены на молоко выросли на 5,9%;

цены на сыр и мягкий сыр выросли на 5,6%;

цены на яйца упали на 4,5%;

цены на масло выросли на 4,5%;

цены на подсолнечное масло выросли на 1%;

цены на сахар выросли на 6,3%;

цены на безалкогольные напитки выросли на 1,7%;

цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 10,08%.

В то же время базовая инфляция в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составила 0,7%, а с начала года – 4,2%.

Если сравнивать цены с ноябрем 2019 года, то больше всего увеличилась стоимость на природный газ (+39,4%), сахар (+37,3%) и водоснабжение (+18,9%).

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 декабря, украинские автозаправочные станции повысили стоимость бензина и дизельного топлива: за день цена выросла от 2 до 99 копеек за литр. Однако на некоторых заправках цены не изменились.