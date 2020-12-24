В Украине повысили тарифы на тепло для населения на 2021 год

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Больше всего тариф повысили для киевской компании

В Украине Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы 23 теплоэлектростанций на тепло для населения в 2021 году. Об этом говорится в соответствующем решении НКРЭКУ.

Отмечается, что решение приняли на основании обращения представителей ТЭЦ. Среди регионов меньше всего повысили тариф для Днепровской ТЭЦ – на 5,5%, а больше всего – для столичной "Евро-Реконструкции", где цена вырастет на 49,7%.

Средневзвешенный тариф на тепло для населения после повышения составит 1 121,71 грн/Гкал. Самый высокий тариф в результате роста цен имеет Северодонецкая ТЭЦ – 1 471,54 грн/Гкал, а самый низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская область) – 653,99 грн/Гкал.

Что касается обоснований такого повышения тарифов, то регулятор заявил о значительном снижении объемов производства тепловой энергии, повышении заработной платы для сотрудников ТЭЦ, росте цен на уголь и газ и росте расходов на услуги по распределению газа.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в Украине введут абонплату на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. Среди прочего, документ предусматривает ежемесячный перерасчет тарифов на отопление.