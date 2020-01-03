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В Украине повысили акциз на сигареты: Сколько придется заплатить за пачку

Фото из открытых источников

Подорожание отобразится на ценниках через несколько месяцев

В Украине в январе 2021 года на 20% выросли акцизы на сигареты, в результате чего ожидается подорожание и самой продукции. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что стоимость сигарет повысится в среднем на 1-2 гривны. Однако на цене пачки подорожание скажется лишь через несколько месяцев.

Средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 грн, а импортная пачка премиум-класса будет стоить около 66,8 грн. В то же время сигареты среднего класса обойдутся украинцам до 58 гривен. Соответственно, рост цены пачки сигарет составит от 8 до 12 гривен за год.

Кроме того, с января растет цена стиков для нагревательных устройств и жидкости для электронных сигарет. Предполагается, что налоговая нагрузка на один хитс составит 1,45 грн. В целом повышение акцизов на сигареты способствуют увеличению налоговых поступлений, а также снижению количества курящих.

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Напомним, недавно Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы 23 теплоэлектростанций на тепло для населения в 2021 году. Тогда больше всего тариф повысили для киевской компании.

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