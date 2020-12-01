В Украине повышают максимальное пособие по безработице. Главные цифры

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Размер минимального пособия по безработице при этом останется без изменений

С 1 декабря в Украине повышается прожиточный минимум, а соответственно и социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной пособия по безработице, которые с ним связаны. Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Так, максимальное пособие по безработице вырастет пропорционально увеличению прожиточного минимума. Поскольку его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря - 2270 гривен), то сумма увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.

Что касается размера минимального пособия по безработице, то он останется без изменений.

Напомним, ранее на период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

Такую помощь получают те, кто работал в течение последнего года менее 6 месяцев.

Как сообщалось, в конце октября Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%. В июле НБУ прогнозировал безработицу на уровне 10%.

А на заседании 28 октября Кабмин принял постановление о выделении почти 1,3 млрд гривен для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для осуществления выплат пособия по безработице и пособия по частичной безработице на период карантина.