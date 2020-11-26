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В Украине подорожает электроэнергия: И. о. министра энергетики назвал цены

Фото из открытых источников

Новые тарифы должны утвердить уже на следующей неделе

И. о. министра энергетики Юрий Бойко анонсировал рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Такое заявление Бойко сделал во время брифинга, передает "Вести.UA"

Стоимость для населения увеличится, поскольку с 1 января на энергетическом рынке Украины вступает в силу RAB-регулирование для операторов систем распределения. Сейчас решается, на кого переложат эти расходы.

Бойко заявил, что это необходимо для "стабилизации разбалансированного рынка электрической энергии" и добавил, что новые тарифы должны утвердить уже на следующей неделе.

"Думаю, что уже на следующей неделе будет готово к принятию решения, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и очень мягкий подход в части тарифов для быта", - анонсировал Бойко.

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По его словам, с 1 января тариф НЭК "Укрэнерго" будет не ниже 31 копейки за переданный киловатт-час и все это приводит к стоимости транспорта электрической энергии в том числе и бытовым потребителям по цене в 1 гривну 37 копеек. А сегодня средняя стоимость для населения составляет 1 гривну 03 копейки.

"Разницу посчитайте и эти убытки надо будет на кого - то переложить, пока ведутся дискуссии для поиска максимально сбалансированного решения", - заявил и. о министра.

Бойко отметил, что не видит предпосылок для подорожания стоимости газа для населения: пик повышения стоимости был в прошлом месяце (на 35%). Правда и здесь могут быть колебания, поскольку это рынок и как он себя поведет точно спрогнозировать нельзя.

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Ранее появлялась информация о повышение цен на электроэнергию в октябре. Впрочем, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины опровергло эту информацию.

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