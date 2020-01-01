В Украине планируют упростить выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков, – Минсоцполитики

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Помощь уже получили 53 семьи медработников

В Украине правительство планирует с января упростить процесс оказания помощи семьям медиков, умерших от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

По словам Лазебной, сейчас такую помощь выплатили семьям 53 умерших медработников. "Мы видим критическую статистику, когда гибнут медики от COVID, факт есть. Но есть законодательство Украины, которое говорит, что для того, чтобы подтвердить, что это профессиональное заболевание, то есть несчастный случай на рабочем месте... надо пройти соответствующую процедуру. И, конечно, если даже сегодня мы возьмем, что больше чем 170 уже такие расследования прошли, то только 30% подтверждает факт, что заболел медик на рабочем месте. Все остальные не подтверждаются", - сказала министр.

В то же время глава Минсоцполитики добавила, что в правительстве знают о заведениях, где лечат больных на коронавирус, поэтому планируют вывести их из процедуры расследований.

"Если мы знаем, что эти люди работают с COVID, если произошел трагический случай гибели медика, то будет упрощенная процедура, просто заведение здравоохранения будет делать акт о заболевания или смерти на рабочем месте и будут такие акты сразу поступать в фонд. Убираем большую комиссию Гоструда, профпатологи и так далее, и будем предоставлять по упрощенному порядку... Я думаю, что январь пойдет по новому порядку", – высказалась Лазебная.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав инициировал упрощение процедуры относительно расследования случаев смерти медицинских работников на месте работы из-за коронавирусного заболевания. Он рассказал, что в ведомстве надеются на два этапа упрощения процедуры.