В Украине планируют повысить втрое размер гарантированного банковского вклада

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Сумму гарантированных государством вкладов хотят повысить с 200 до 600 тыс. грн

Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства, что даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тыс. до 600 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, ФГВФЛ для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков вынужден был привлекать кредиты от правительства и НБУ. На сегодня задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года. После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов.

"Поддержан Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда. Для выполнения этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство", - говорится в сообщении.

Кроме того, Совет по финансовой стабильности также одобрила План реструктуризации долгов ФГВФЛ с ограниченным сроком действия для восстановления платежеспособности ФГВФЛ до конца 2021 года, как того требовал подписанный в июне текущего года Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ.

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