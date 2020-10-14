В Украине переселенцев освободили от туристического сбора за временное жилье

Уплата налогов Фото из открытых источников

Соответствующий законопроект вступил в силу сегодня, 14 октября

В Украине со среды, 14 октября, вступил в силу законопроект об освобождении переселенцев от уплаты туристического сбора за проживание во временных жилищах. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что отныне освобождаются от уплаты сбора внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а адрес размещения указана в справке о постановке на учет переселенца как адрес фактического места жительства/пребывания.

Известно, что в ноябре 2018 года были внесены изменения в статью 268 Налогового кодекса, регулирующую вопросы взыскания туристического сбора. В частности, установление размера сбора тогда возложили на решение сельских, поселковых, городских советов или советов объединенной территориальной общины. Тогда же определялся перечень лиц, которые освобождаются от уплаты туристического сбора, однако переселенцев в него не внесли.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора за временное жилье. В ОП считают, что этот закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта.