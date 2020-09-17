В Украине перекошенная экономика - "экономика политики", - Карасев

Вадим Карасев Фото - скриншот

Нормального рынка у нас нет, констатировал политолог

В Украине даже крупный и успешный бизнес строится на государственных деньгах, заказах, гарантиях, поскольку в нашей стране перекошенная экономика – "экономика политики".

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт отметил, что украинская экономика - искажена, она является бюджетоцентрической.

"Часть экономики в "тени", а часть экономики, которая легальная, – это вокруг бюджета, присосаться к бюджету", – отметил Вадим Карасев и добавил, что, к примеру, аграрные дотации получают олигархи, а не мелкие фермеры.

Политолог объяснил, почему часть народных депутатов – это представители лоббистских структур. По его словам, так происходит потому, что народные депутаты или чиновники во время формирования бюджета закладывают преференции для крупного бизнеса.

"Потому что именно на бюджетных, то есть государственных деньгах, заказах, гарантиях, например, по кредитам, строится бизнес. Бизнес у нас, даже большой, супер-успешный бизнес, как правило, хотя есть исключения, строится на деньгах бюджета, на государственных деньгах, а не потому что рынок хорошо работает. Рынка у нас нет нормального, конкурентного, демонополизированного рынка. Почему у нас такой перекос? Почему у нас все в политику лезут? Потому что там зарабатывают все в политике - бизнесмены, олигархи, депутаты тоже свое получают. Понимаете, перекошенная экономика. Это экономика политики, а не экономика, которая занимается конкурентными... - и вырабатывает качественный продукт, больше, качественнее и дешевле. Вот это проблема", - сказал Вадим Карасев.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

В Министерстве финансов Украины назвали основные показатели государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.