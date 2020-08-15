В Украине останавливает производство известный автозавод
Это связано с ограничениями по их продаже
Вскоре в Украине перестанут делать вездеходы Sherp. Об сообщает Автотема со ссылкой на слова одного из основателей компании по производству автомобилей Sherp Владимир Школьник.
По его словам, сейчас вездеходы Sherp выпускают в России и в Украине. Производство в двух странах организовано через санкции. Украинские вездеходы нельзя продавать в России, а российские вездеходы – в Украине и США. При этом Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком сбыта для Sherp.
Поэтому принято решение, что выпуск вездеходов перенесут в другую страну. В какую конкретно - пока не известно. То есть производство будет в одном месте, а автомобили можно будет продавать на всех рынках.
Отметим, что Sherp обладает отличной проходимостью. В Украине, например, их использует служба ГСЧС (в Карпатах). Хорошим спросом они пользуются в самых разных странах.
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