В Украине окончательно отменили бумажную Книгу жалоб

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Книги жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры

Приказ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений, официально вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Минэкономики заменило бумажную Книгу отзывов и предложений на современные цифровые инструменты защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб.

Предполагается, что книги жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры и различные средства обратной электронной связи.

Отметим, что в марте 2019 года правительство отменило обязательное ведение Книги отзывов и предложений. Однако требования и упоминания о книге жалоб оставались в ряде нормативных документов, в частности, приказах Минэкономики.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что процесс диджитализации в Украине необратим и заверил, что уже со следующего года ни одно госучреждение не сможет требовать от граждан бумажные документы.