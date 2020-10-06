В Украине окончательно отменили бумажную Книгу жалоб
Книги жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры
Приказ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений, официально вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Минэкономики заменило бумажную Книгу отзывов и предложений на современные цифровые инструменты защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб.
Предполагается, что книги жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры и различные средства обратной электронной связи.
Отметим, что в марте 2019 года правительство отменило обязательное ведение Книги отзывов и предложений. Однако требования и упоминания о книге жалоб оставались в ряде нормативных документов, в частности, приказах Минэкономики.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что процесс диджитализации в Украине необратим и заверил, что уже со следующего года ни одно госучреждение не сможет требовать от граждан бумажные документы.