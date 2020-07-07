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В Украине нужно создать целевой земельный банк, – Владимир Стельмах

Владимир Стельмах Скриншот видео

Создать его нетрудно, говорит бывший глава НБУ

На тот момент, когда в Украине будет прямой рынок земли, должен быть создан целевой земельный банк.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил бывший председатель Национального банка Украины Владимир Стельмах.

"По Земельному кодексу..., надо создать земельный банк. То, что сейчас делают, что кредиты будут давать те или те, - это совсем не то. Это будет морока тем фермерам. Это должен быть земельный банк. Могу сказать, что при Присяжнюке, это при Януковиче, был разработан устав об этом банке. Как он намечался, что он будет дистанцироваться в "Ощадбанке", до районного типа – в районе одни, в области – большие и так далее. Им будет предоставлено право на районном уровне давать право тому подобное", – сказал Владимир Стельмах.

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"Сейчас этот вопрос как раз получается, что, когда будет прямой рынок, должен быть целевой земельный банк, который в Земельном кодексе записан. Он должен быть создан, и его создать сегодня не трудно", – говорит Владимир Стельмах.

Как известно, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев, голосование состоялось 31 марта в 00:42.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

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