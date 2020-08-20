В Украине нет серьезного кризиса в сфере публичных финансов, – нардеп Гетманцев

Телеканал ZIK

Ни один из макрофинансовых показателей не говорит о том, что в Украине есть какой-то глубокий, или серьезный кризис в сфере публичных финансов.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Парламентарий отметил, что в результате коронавируса пострадала экономика не только Украины, но и всего мира. К примеру, Великобритания "упала" почти на 22%, Франция на 19%, а США – более 30%.

"То есть мы видим, что Украина упала не больше, чем другие", – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, прогноз Национального банка на 2020 год – 6% падения ВВП. Нардеп добавил, что это очень много, поэтому задача власти – не допустить еще большего падения, чтобы потом вернуться на прирост 4% ВВП ежегодно.

"Поэтому я не считаю, что в свете происходящего кризиса, мы имеем какую-то катастрофу, или проблему. А если говорить о макрофинансовых показателях, то ни один из них не говорит о том, что у нас есть какой–то глубокий, или серьезный кризис в сфере публичных финансов", - прокомментировал народный депутат.

Новости по теме: Госбанки сократили кредитование бизнеса

Напомним, ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что в первом полугодии 2020 года план доходов в государственный бюджет не выполнен на 38 млрд гривен, а план расходов - на 51 млрд гривен.

Также добавим, что ранее в Госстате заявили, что показатель реального ВВП во II квартале 2020 года уменьшился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.