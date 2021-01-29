В Украине начисления за коммуналку за месяц выросли еще на четверть

УНН

В декабре украинцам насчитали 28 млрд грн за ЖКУ

В Украине начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Согласно статистике, начисления выросли на 26,7% по сравнению с ноябрем. В последнем месяце прошлого года население уплатило за ЖКУ 20,3 млрд грн, что составляет 72,6% от начисленных за этот период сумм. При этом задолженность украинцев за коммуналку на конец ноября составила 73,6 млрд грн, что на 7,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность потребителей за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн, за теплоэнергию и горячую воду – 24,1 млрд грн, за электроэнергию – 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд грн, а за вывоз бытовых отходов – 1,1 млрд грн.

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Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы не будут оштрафованы и не получат пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь. По его словам, тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать.