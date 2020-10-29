В Украине начинает работать миссия ЕС относительно "промышленного безвиза", - Минэкономики

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Это позволит привлечь новые инвестиции, а также расширить возможности для украинского бизнеса

Украина достигла договоренностей о начале работы предварительной оценочной миссии ЕС относительно готовности украинской инфраструктуры качества к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА, "промышленный безвиз"). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня, 29 октября, во время онлайн-встречи Торгового представителя Тараса Качки с представителями Представительства Европейского Союза в Украине, Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСП (DG GROW) достигнуты договоренности с Европейской стороной о начале работы предварительной оценочной миссии ЕС относительно готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА, "Промышленный безвиз"), - говорится в сообщении.

Как отмечается, заключение соглашения АСАА открывает новые возможности для украинского бизнеса и привлечения новых инвестиций в развитие экономики Украины.

Во время встречи стороны отметили прогресс в диалоге между Украиной и ЕС относительно подготовки к заключению Соглашения АСАА и договорились активизировать совместную работу во время проведения предварительной оценочной миссии экспертами ЕС системы технического регулирования, оценки соответствия, аккредитации, стандартизации и метрологии Украины.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что решения Конституционного суда не повлияют на безвиз с Евросоюзом.