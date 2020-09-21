В Украине начали реконструкцию одного из крупнейших хранилищ газа

Дашавское ПХГ "Укртрансгаз"

Это позволит повысить качество природного газа и сократит ежегодные расходы топливного газа

В Украине на Дашавском подземном хранилище газа (Львовская область) начали реконструкцию установки осушения газа с автоматизацией технологического процесса. Об этом сообщает прессслужба "Укртрансгаза".

Как отмечается, реконструкция позволит повысить качество природного газа, который подается в магистральные газопроводы. Кроме этого, переоборудование установки осушения газа сократит ежегодные расходы топливного газа на 55-65 процентов.

По предварительной информации, стоимость реконструкции составит 216,6 млн грн. Все работы там планируют закончить в IV квартале 2021 года.

К слову, Дашавское ПХГ - третье по объемам хранения природного газа украинское газохранилище. Его проектная мощность составляет 2,2 млрд кубических метров. Проект реконструкции входит в План развития газохранилищ Оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз" на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год. Она была утверждена регулятором в июне этого года.

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Напомним, ранее министр энергетики США Рик Перри подчеркнул важность расширенного использования украинских газохранилищ с коммерческой целью. По его словам, увеличение доступа к украинским газохранилищам позволит нарастить коммерческую деятельность, чтобы управлять увеличением поставок и сезонными колебаниями на рынках газа в Европе.