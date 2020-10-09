В Украине с началом осени начали фиксировать инфляцию

После летнего снижения цены пошли вверх

Инфляция в Украине Фото из открытых источников

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,5% в августе 2020 года.

График инфляции Фото из открытых источников

Продукты питания в Украине за сентябрь 2020 года подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели фрукты - на 8,9% и овощи-на 7,0%. В то же время, яйца подорожали на 7,3%.

Ранее сообщалось, что в Минэкономики заявили, что в августе 2020 года потребительские цены, как и ожидалось, и дальше сезонно снижались, но в годовом измерении инфляция выросла до 2,5% при этом в ведомстве прогнозируют рост инфляции в начале 2021 года.