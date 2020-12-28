В Украине наблюдается ситуация энергетической бедности: Газ и электроэнергия становятся менее доступными для граждан, – Якубин

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Газификация в Украине перестала восприниматься как нечто распространенное и массовое

Сейчас в Украине наблюдается ситуация энергетической бедности, когда газ и электроэнергия становятся все менее доступными для простых украинцев.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Эксперт убежден, что поднятие тарифов в Украине обусловлено желанием руководителей государственных компаний зарабатывать на украинцах, они считают, что с народа можно извлекать все больше и больше живых денег, которыми и являются коммунальные услуги.

"При том мы видим, что это никаким образом не отображается в контексте ремонта, или модернизации инфраструктуры. А зарплаты! Более того, давайте не забывать, что значительное количество газа мы добываем в Украине. Его себестоимость – не на уровне формулы "Дюссельдорф+", к которой мы привязываемся, если говорим о ценообразовании на газ", – сказал Алексей Якубин.

По мнению эксперта, сейчас в Украине наблюдается ситуация энергетической бедности, когда газ и электроэнергия становятся все менее доступными для простых украинцев.

"То есть после всех поднятий тарифов, я уже не говорю, что их поднимают во время пандемии, у нас есть ситуация энергетической бедности. По сути, если мы говорим о доступе к газу, а со следующего года мы видим, что будут нюансы с электроэнергией, он становится все менее доступным для населения", – заявил Якубин.

При этом в Европе, продолжил гость ток-шоу, газ считается экологичным топливом и Европа хочет нарастить его использования гражданами.

"А мы наоборот, заметьте, нас толкают назад. Все больше людей начинает использовать уголь из-за такой цены. У нас газификация перестала восприниматься как нечто распространенное и массовое. То есть нас энергетически возвращают на начало XX века", – прокомментировал Алексей Якубин.

Как сообщали, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).

Как отмечается, в январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии на декабрь. По сравнению с предыдущим месяцем цена на голубое топливо выросла на 13,5%.