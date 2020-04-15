В Украине на время карантина повысили минимальную помощь по безработице

Теперь она составит тысячу гривен

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На период карантина в Украине минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен. Об этом во время брифинга заявил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич, сообщает Укринформ.

"Мы ждем, когда Министерство юстиции зарегистрирует принятое решение правления Фонда на случай безработицы, которым эта сумма увеличена от 650 гривен до тысячи гривен. И те, которые получали в марте месяце выплаты по 650 гривен, после 12 марта эта сумма будет пересчитана и увеличена на 350 гривен и доплачена. И так будет продолжаться весь период карантина и еще 30 календарных дней после его завершения. Это поддержка со стороны государства наименее обеспеченных граждан", - рассказал он.

Кроме этого, Билич уточнил, что на сегодня максимальная выплата по безработице зависит от страхового стажа работы заявителя и его размера официальной легальной зарплаты и в максимальном случае составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособного населения – 8 408 гривен.

Напомним, ранее в Министерстве экономики заявили, что по состоянию на 7 апреля 2020 года по помощь по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек, что на 13% больше, чем в этот же день прошлого года.