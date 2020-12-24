В Украине на аукционе за почти 6 млн грн продали первый участок с залежами золота

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Компания, которая приобрела участок, может пользоваться залежами 5 лет

Государственная служба геологии и недр Украины впервые за всю историю страны продала через электронный аукцион участок с залежами руды золота — Желтоводский участок в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, размер участка более тысячи гектаров. Кроме золота, на ней определены ресурсы руды и промышленное содержание ниобия (сопутствующего полезного ископаемого).

Участок приобрела компания ООО "Копье" за 5,73 миллиона гривен (стартовая цена лота — 4,4 млн грн). Компания может пользоваться залежами 5 лет. Согласно реестру, компания зарегистрирована во Львове, а ее конечный бенефициар — гражданин Турции Чакмак Фират.

На торгах 23 декабря Госгеонедра продала также 12 специальных разрешений на участки с янтарем, марганцевыми рудами и подземными водами. Во время торгов общая стоимость лотов выросла с 6,5 млн грн до 38,4 млн грн.

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Напомним, ранее в Закарпатской области после 15 лет простоя возобновили добыча золота на территории Мужиевского месторождения.