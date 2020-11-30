В Украине могут ввести электронный аудит налогоплательщиков

Фото из открытых источников

Внедрение должно начаться с 2023 года, а в полной мере - с 2027

В Украине подготовили концепцию внедрения электронного аудита налогоплательщиков. Ожидается, что он может заработать в полной мере в 2027 году. Об этом сообщают в Министерстве финансов.

Как отмечается, внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.

В частности, механизм электронного аудита базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного ОЭСР. Этот файл прост в использовании и предназначен для налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения.

"Автоматизированная обработка полученного аудиторского файла даст возможность для быстрого выявления наиболее рисковых субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что такой аудит должен внедряться с 2023 года, а в полной мере новый вид проверок заработает в 2027.

Новости по теме: СБУ блокировала "слив" конфиденциальных данных из налоговой и таможни

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что налоговый долг до 3,06 тыс. грн аннулируют для почти четырех миллионов украинцев.

До этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре в Верховную Раду планируют внести законопроекты, которые предусматривают выплаты компенсаций за уплату единого социального взноса для бизнеса, пострадавшего из-за ужесточения карантина.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен.