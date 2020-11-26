В Украине могут повысить тарифы на доставку газа
В среднем предлагают поднять тариф на 80%
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа. Об этом сообщает "Экономическая правда".
Согласно сообщению, уменьшение стоимости доставки произойдет лишь у двух операторов, а в 20 компаниях предлагают поднять тариф в среднем на 80%.
Как отмечается, изменения еще не вступили в силу. По процедуре, НКРЭКУ должна обнародовать проекты постановлений, после чего в течение 10 дней все желающие могут предоставить свои замечания и предложения относительно изменений.
После сбора и анализа предложений проводятся общественные обсуждения, и только после этого регулятор принимает окончательное решение об утверждении новых тарифов облгазам. До этого же стоимость распределения меняться не будет.
Напомним, ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года.