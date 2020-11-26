В Украине могут повысить тарифы на доставку газа

В среднем предлагают поднять тариф на 80%

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Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Согласно сообщению, уменьшение стоимости доставки произойдет лишь у двух операторов, а в 20 компаниях предлагают поднять тариф в среднем на 80%.

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Как отмечается, изменения еще не вступили в силу. По процедуре, НКРЭКУ должна обнародовать проекты постановлений, после чего в течение 10 дней все желающие могут предоставить свои замечания и предложения относительно изменений.

После сбора и анализа предложений проводятся общественные обсуждения, и только после этого регулятор принимает окончательное решение об утверждении новых тарифов облгазам. До этого же стоимость распределения меняться не будет.

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Напомним, ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года.