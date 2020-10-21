В Украине курс евро установил максимум за почти три года

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Курс выше нынешнего был в феврале 2018 года

Национальный банк Украины на четверг 22 октября установил курс 33,53 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Отмечается, что официальный курс евро на 22 октября установлен 33,5312 грн за евро. Курс на 21 октября НБУ устанавливал на уровне 33,5044 грн за евро. Соответственно, за один день курс евро вырос на 3 копейки.

При этом официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 19 февраля 2018 года – 33,64 грн за евро.

В то же время официальный курс доллара НБУ установил на уровне 28,27 грн, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Известно, что официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после роста на прошлой неделе.

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Напомним, не так давно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что во время работы над государственным бюджетом на 2021 год правительство планирует взять за основу курс доллара на уровне 29 гривен. По его словам, до конца 2020 года курс доллара будут держать на уровне 27-28 гривен.