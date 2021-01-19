В Украине изменили правила продажи валюты: Что нового

Обмен валюты. Фото: forbes.net.ua

Среди прочего банки и финучреждения смогут покупать валюту у населения через терминалы

В Украине упростили продажу и покупку валюты, отменив ряд ограничений и введя новые правила, которые уже вступили в силу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что теперь банки и финансовые учреждения могут покупать валюту у граждан с помощью терминалов самообслуживания. А после продажи валюты гривни будут зачислять на личные текущие счета физических лиц. В то же время такие операции должны осуществляться с учетом законодательства о финансовом мониторинге.

Физические лица теперь могут получать или отправлять валюту из-за рубежа посредством использования информации ID-карты или биометрического загранпаспорта через приложение "Дія".

В свою очередь, юридические лица получили право покупать и продавать иностранную валюту на условиях "форвард".

Также в Украине начали работать виртуальные валютные карты, а крупным компаниям теперь разрешено выдавать командировочные расходы в долларах и евро и делать крупные покупки за рубежом.

По новым правилам торговать валютой могут почтовые отделения, кредитные союзы и ломбарды.

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Напомним, недавно аналитики дали прогноз, что в Украине в течение текущей недели, 18-24 января, ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Предполагалось, что стоимость доллара может опуститься ниже 28 грн.