В Украине имитируют шаги, которые делаются в мире, – финансовый аналитик о поддержке бизнеса во время карантина

Апостроф

Алексей Кущ отметил, что инструменты поддержки должны быть пропорциональны параметрам экономики

В Украине происходит имитация тех шагов на поддержку бизнеса во время карантина, которые делают в мире.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

"У нас происходит иммитация всех шагов, которые делаются в мире. У нас либо вообще не делаются, либо иммитируются. Например, возьмем так называемые налоговые каникулы. У нас во время первого системного локдауна ФЛП разрешили не платить один месяц единый социальный взнос. Это примерно налоговая льгота в размере 1200 грн на одного предпринимателя в месяц. Но тысяча гривен - это на самом деле мизерный экономический стимул, который, как говорится, вообще ни о чем", - заявил Алексей Кущ.

Финансовый аналитик отметил, что в США представителям бизнеса выплачивают по несколько тысяч долларов. В Украине, говорит Алексей Кущ, выплачивать такие суммы нереально, однако, к примеру, можно поддержать предпринимателей суммами в 10 тыс. грн.

"Можно оказывать те же инструменты поддержки, но пропорционально нашим параметрам экономики. Но у нас это никто не делает", – отметил эксперт.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие выплаты получат и уволенные наемные работники.

По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен. Кроме того, будет предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест.

Со слов президента, налоговый долг до 3,06 тыс. грн аннулируют для почти четырех миллионов украинцев.

Глава страны также отметил, что предусматриваются налоговые каникулы, а при усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.