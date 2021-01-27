В Украине хотят изменить подход к расчету прожиточного минимума

В Украине хотят по-новому рассчитывать прожиточный минимум Фото из открытых источников

Причиной реформ стало то, что установленный прожиточный минимум почти вдвое меньше официально установленного

Кабинет министров одобрил проект закона об изменении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, документ предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. В связи с этим прожиточный минимум необходимо применять для определения минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и других видов помощи, которые для лица являются основным источником дохода.

Тогда как сейчас в Украине прожиточный минимум является расчетной величиной для определения как размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.

"Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном, административном законодательстве. Что в два раза превышает количество таких норм, которые регулируют вопросы социальных выплат (79)", - пояснили в правительстве.

Таким образом, было предложено ввести четыре норматива для расчета таких выплат и сборов:

1) базовая величина для социальных выплат на детей и базовая величина для социальных выплат населению: для расчета ежемесячных социальных выплат, устанавливаемых к пенсии или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, стипендий, алиментов, компенсационных выплат, пособий на уход, а также единовременных денежных выплат (пособий);

2) базовая величина для денежных платежей и взысканий: для расчета штрафных санкций и административных взысканий;

3) базовая величина для административных сборов: для расчета размеров платы за предоставление административных услуг.

Новости по теме: Нардепам предлагают привязать прожиточный минимум к средней зарплате за год

Напомним, недавно в Министерстве социальной политики сообщили, что фактический прожиточный минимум в Украине составляет 4,1 тысяч гривен однако в правительстве на 2021 год его установили на уровне 2,27 тысяч гривен в месяц.