В Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт

Ольга Буславець Фото из открытых источников

Шмыгаль обсудил немецкий опыт с Ангелой Меркель

Временная исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов, для этого используют немецкий опыт. Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, в Украине существует почти 65 моногородов, в которых шахта является единственным предприятием, на котором могут работать люди.

"Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже на сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, которое мы определим вместе с ними по определенным критериям", - отметила Буславец.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил про полное погашение долгов перед шахтерами. В первом полугодии 2020 на выплаты зарплат и погашения задолженности было направлено 3,5 млрд грн.