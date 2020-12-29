В Украине госслужащих планируют перевести на новую систему оплаты труда в 2022 году

Госслужащих хотят перевести на новую систему оплаты труда Фото из открытых источников

В следующем году в правительстве проведут эксперимент по началу оплаты труда по этой концепции

В Украине государственных служащих планируют перевести на новую систему оплаты труда в 2022 году. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью "Укринформу".

"Уже с 2022 года мы должны перейти на новые условия оплаты труда, где будут так называемые грейды проплат, то есть, условные конкретные требования к каждой должности", – заявил министр.

Как отмечается, в этом году правительство приняло концепцию реформирования оплаты труда государственных служащих и инициативу по внедрению информационной системы управления людскими ресурсами и начисления заработной платы в государственных органах – HRMIS. По словам Немчинова, эта система позволит государственным служащим планировать карьеру и отслеживать в онлайн. В следующем году планируется провести эксперимент по оплате по новой концепции.

"Это важный приоритет на следующий год – проведение эксперимента о начале оплаты труда по этой концепции (реформирование оплаты труда госслужащих, – ред.) и принятие изменений, которые позволят там с 2022 года перейти на новую систему оплаты труда", – добавил Немчинов.

Напомним, несколько месяцев назад в Министерстве образования и науки сообщили, что работают над новой концепцией оплаты труда учителей.