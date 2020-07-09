В Украине Facebook удалил фейковые аккаунты, которые занимались политагитацией

На рекламу страниц было потрачено почти 2 млн долларов

В Украине Facebook обнаружил и удалил сеть фейковых аккаунтов, в которых публикуется ложная информация и манипуляции данными. Об этом на сайте Facebook сообщил руководитель по безопасности компании Натаниэль Глейхер.

"Мы удалили 72 учетные записи Facebook, 35 страниц и 13 аккаунтов Instagram, которые были причастны к скоординированному неестественного поведения в Украине", - говорится в сообщении.

Фальшивые страницы, на которые всего было подписано около 770 тыс. пользователей, были замаскированы под независимые аккаунты и медиа. В них публиковалась ложная информация и манипуляции данными. А на рекламу страниц было потрачено почти 2 млн долларов.

Глейхер сказал, что сеть страниц была особенно активной во время президентских и парламентских выборов 2019 года. Уже после выборов часть страниц переформатировались теперь там публикуют политические посты и мемы на тему Крыма, НАТО, экономической политики в Украине, внутренней политики, выборов, а также критикуют или поддерживают разных политических деятелей, в частности, Владимира Зеленского, Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

"Сеть обнаружили, когда проводили расследование "неестественного поведения" аккаунтов из страны.

"Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование связало эту деятельность с рекламным агентством Postmen в Украине", — подытожил глава политики кибербезопасности.

Facebook также удалил несколько сетей фальшивых аккаунтов, в том числе в Бразилии, Канаде, Эквадоре и США.

Новости по теме: Facebook удалил предвыборную рекламу Трампа из-за нацистской символики

Напомним, с 1 марта Facebook удалил 2,5 миллиона постов, где речь шла о продаже масок, дезинфицирующих средств и тестов.