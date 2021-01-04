В Украине есть возможность повысить зарплаты медикам до 1 тыс. долларов, – экономический эксперт

Искоренив теневую экономику и приучив людей к прозрачным правилам игры, в Украине появится ресурс для повышения зарплат

Сегодня абсолютно реально сделать так, чтобы украинские врачи получали зарплаты от тысячи долларов, а средний медицинский персонал – от 15 тысяч гривен.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"По моим довольно простым подсчетам, можно сделать сегодня и зарплаты медикам на уровне от тысячи долларов для врачей, и 15 тысяч гривен для среднего персонала. Так же и пенсионерам. Можно. Конечно, что можно", - заявил экономический эксперт.

Вместе с тем он добавил, что в украинском правительстве во время дискуссий относительно повышения зарплат всегда возникает одна и та же проблема – негде взять деньги.

Однако по мнению эксперта, искоренив теневую экономику и приучив людей к прозрачным правилам игры, в Украине появится ресурс как для повышения пенсий, так и для повышения зарплат.

"Пока мы не осознаем, что уплата налогов – это обязанность каждого, что теневой сектор у нас настолько огромный, пока власть не начнет проводить разъяснительную работу, что придет время и тот, кто работает за границей вернется и не будет получать пенсию, потому что не платили здесь налоги, пока мы не начнем вести дискуссии, что платить должны все, мы не будем иметь ресурса для увеличения пенсий и минимальных заработных плат", – прокомментировал Валерий Клочок.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повышении зарплат медицинским работникам и увеличении финансирования медицины в 2021 году. По словам Шмыгаля, в госбюджете-2021 на медицину предусмотрены рекордные 163 миллиарда гривен. Это на 41% больше, чем было выделено в 2020 году. Учитывая это, в следующем году продолжит действовать доплата врачам, которые борются с COVID-19, в размере 300%. Кроме того, на 2-2,5 тысячи гривен будет повышена зарплата всему медицинскому персоналу.

Недавно Министерство здравоохранения предложило привязать зарплату медиков к прожиточному минимуму и начислять ее по аналогии с работниками прокуратуры.