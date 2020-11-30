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В Украине есть 6-7 крупных контрабандистов, против которых никто не борется, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Они являются основными финансистами политических проектов, говорит Виталий Журавский

В Украине есть шесть-семь больших контрабандистов, против которых никто не борется. Они являются основными финансистами политических проектов, в том числе и проекта "Слуга народа".

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский, комментируя протесты представителей малого бизнеса, обратил внимание на то, что Украине пытаются ввести полную фискализацию, в то же время, с крупными контрабандистами никто не борется.

"Идет попытка устроить полную фискализацию. Мы знаем шесть-семь крупных контрабандистов. Против них же никто не борется! Они являются основными финансистами политических проектов, в том числе и проекта "Слуга народа". Власти говорят: мы хотим поставить заслон контрабандистам. Так они же не ставят! Их всех знают правоохранительные органы. Их можно было просто арестовать и посадить в тюрьму, но этого не делают", – отметил гость ток-шоу.

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Виталий Журавский отметил, что представители малого бизнеса жалуются, что после дополнительной фискальной нагрузки свернут свой бизнес в Украине и уедут за границу. Он напомнил, что в 1991 году в Украине было 52 миллиона граждан, в прошлом году количество населения сократилось до 36,5 миллиона человек.

"Станет еще меньше. Мы убиваем на корню микробизнес, малый бизнес и частично средний. Этого нельзя допустить, поэтому остается одно – улица, давление улицы", – подчеркнул гость студии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на год. В частности, для ФЛП II - IV групп налогоплательщиков, доходы которых не превышают предельный объем доходов для I группы (кроме "рисковых" сфер), предлагается отсрочить введение обязательных регистраторов расчетных операций РРО до 1 января 2021 года.

Как сообщалось, 17 ноября Верховная Рада провалила голосование за законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.

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