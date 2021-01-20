live
Новости » Экономика Читати новину українською

В Украине до конца месяца подготовят инструменты сбалансирования рынка газа

Правительство готовит инструменты сбалансирования рынка газа Фото из открытых источников

В правительстве ожидают, что весной газоснабжающие компании представят людям свои годовые продукты

В Украине до конца января планируют подготовить инструменты для сбалансирования рынка природного газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

В частности, для этого глава правительства поручил Министерству энергетики, Минэкономики, Минсоцполитики, а также с НКРЕКП и АМКУ до конца месяца подготовить соответствующие долгосрочные инструменты. 

Новости по теме: НКРЭКУ снизила предельный тариф на распределение газа, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль заверил, что сейчас идет работа по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа.

"Прежде всего речь идет о том, что все газоснабжающие компании уже этой весной или летом должны представить людям свои годовые продукты", - добавил он. 

Новости по теме:

Напомним, в Украине с 1 августа заработал рынок газа для населения, на котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса. 

Как сменить поставщика газа, подробнее в инфографике.

Как сменить поставщика газа ZIK

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Турции нашли тела двух украинских моряков с судна Arvin В Турции идентифицировали тело капитана затонувшего украинского судна В Турции украинку жестоко покалечил мужчина прямо в магазине В Турции нашли тела трех моряков с затонувшего украинского судна
Loading...

программы канала ZIK

Олег Ляшко | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Декоммунизация страны. Государственные выходные.
Надежда Савченко | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Раскол монобольшинства. Коронавирус в Украине и мире. Непогода в мире | Детали дня | 19.01.21