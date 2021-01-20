В Украине до конца месяца подготовят инструменты сбалансирования рынка газа
В правительстве ожидают, что весной газоснабжающие компании представят людям свои годовые продукты
В Украине до конца января планируют подготовить инструменты для сбалансирования рынка природного газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
В частности, для этого глава правительства поручил Министерству энергетики, Минэкономики, Минсоцполитики, а также с НКРЕКП и АМКУ до конца месяца подготовить соответствующие долгосрочные инструменты.
Денис Шмыгаль заверил, что сейчас идет работа по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа.
"Прежде всего речь идет о том, что все газоснабжающие компании уже этой весной или летом должны представить людям свои годовые продукты", - добавил он.
Напомним, в Украине с 1 августа заработал рынок газа для населения, на котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.
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