В Украине до конца месяца подготовят инструменты сбалансирования рынка газа

Правительство готовит инструменты сбалансирования рынка газа Фото из открытых источников

В правительстве ожидают, что весной газоснабжающие компании представят людям свои годовые продукты

В Украине до конца января планируют подготовить инструменты для сбалансирования рынка природного газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

В частности, для этого глава правительства поручил Министерству энергетики, Минэкономики, Минсоцполитики, а также с НКРЕКП и АМКУ до конца месяца подготовить соответствующие долгосрочные инструменты.

Денис Шмыгаль заверил, что сейчас идет работа по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа.

"Прежде всего речь идет о том, что все газоснабжающие компании уже этой весной или летом должны представить людям свои годовые продукты", - добавил он.

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Напомним, в Украине с 1 августа заработал рынок газа для населения, на котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

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