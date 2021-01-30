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В Украине для 13 облгазов снизили тарифы на распределение

Решение объяснили необходимостью уменьшения социального напряжения среди населения

Фото из открытых источников

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила сниженные тарифы на распределение газа для 13 компаний. Об этом шла речь во время заседание ведомства.

На заседании было отмечено, что соответствующее решение приняли "с целью недопущения социального напряжения среди населения". Таким образом тарифы пересмотрели для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", Чао "Мелитопольгаза", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", Чао "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", Чао "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз" и ООО "Газовик".

Согласно решению НКРЕКП, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС. В частности, для указанных облгазов тариф установлен на уровне от 1,66 грн до 1,79 грн за 1 куб. м.

Утверждены тарифы на распределение газа для 13 компаний НКРЕКП

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров планирует укрупнить облгазы, а также ввести в них временные администрации. Предполагалось, что ряд нововведений будут дисциплинировать рынок распределения газа.

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