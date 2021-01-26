В Украине бедность является сверхбольшой, – Гетманцев о необходимости предоставления субсидий

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Государство должно помогать тем, кто оказался за чертой бедности, говорит парламентарий

В Украине бедность является сверхбольшой. Тем людям, которые находятся за чертой бедности, государство обязано помогать, поэтому субсидии – это абсолютно нормальный, цивилизованный механизм, который следует расширять.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий подчеркнул, что в Украине большое количество граждан находятся за чертой бедности и государство должно им помогать. Он не согласился с мнением исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, который считает, что получение субсидий пагубно влияет на человеческую психику, потому что это заставляет людей чувствовать себя бедными.

"В Украине бедность является сверхбольшой, и, к сожалению, очень большое количество наших сограждан пребывают за чертой абсолютной бедности. Но за чертой абсолютной бедности есть люди абсолютно в каждом государстве без исключения, просто меньше их. И тем людям, которые находятся за чертой бедности, государство обязано помогать, и этот вопрос даже не стоит обсуждать. Это никого не унижает, потому что у каждого могут быть свои человеческие обстоятельства, которые привели в состояние бедности, и мы обязаны помогать всем нашим согражданам. Поэтому это абсолютно нормальный, приемлемый, цивилизованный механизм, который мы должны расширять за счет, скажем, смягчение условий для получения субсидий, когда бюджет нам будет это позволять. Но это то, что должно существовать, потому что именно за счет субсидий человек получает помощь от государства – тот, кто действительно нуждается в этой помощи", – сказал нардеп.

Напомним, недавно в Министерстве социальной политики сообщили, что в Украине по состоянию на январь 2021 жилищную субсидию и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получает почти треть домохозяйств, и назвали средний размер начислений за месяц.

Впоследствии в ведомстве сообщили, что Министерство социальной политики профинансировало региональные органы социальной защиты, а средства на льготы и субсидии поступят в ближайшее время.

Также отметим, что ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь через субсидии.