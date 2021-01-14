В Украине – кризис государственного управления в энергетике, – Кучеренко

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко Скриншот видео

А не просто тарифный кризис, говорит нардеп

В Украине происходит кризис государственного управления в энергетике: государство полностью утратило контроль за тарифами, а никакого рынка нет.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Парламентарий, комментируя ситуацию в Украине с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и акции протеста, на которые начали выходить украинцы в разных регионах, отметил, что это свидетельствует о том, что в Украине происходит системный кризис.

"И это не просто тарифный кризис, это один из элементов. Государство полностью потеряло контроль за тарифами, а никакого рынка нигде не произошло. У нас нет ни рынка газа, ни полноценного рынка электроэнергии, ни рынка тепла, ни воды, ни канализации, ни вывоза мусора, даже рынка управления жильем нет до сих пор. И сегодня этот вакуум заполняется, понятно, что субъекты рыночные пытаются что-то там заработать. И, в том числе сразу хочу сказать: я сегодня не скажу, что сегодня частные компании ведут себя хуже, чем государственные. И в первую очередь считаю, что главным монополистом, который вызвал на рынке так называемом газа всю эту ситуацию, именно НАК "Нафтогаз Украины", который, кстати, он теоретически национальный и государственный, но благодаря реформе так называемой корпоративного управления, он не подчиняется правительству. Он судится с правительством, он договаривается, торгуется. Кстати, 6,99 грн – это предмет торгов между правительством и "Нафтогазом", – отметил Алексей Кучеренко.

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Парламентарий отметил, что это – первый кризис, второй – это кризис государственного управления в энергетике, а третий – это кризис государственного регулирования.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров на время карантина введет государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей.

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