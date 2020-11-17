В Службе занятости зарегистрировано на 30 тысяч безработных больше, чем в марте, – Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Но это не катастрофические цифры, говорит нардеп

Во время коронакризиса Государственная служба занятости трудоустроила 406 тысяч безработных украинцев.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"По количеству безработных – за время коронакризиса трудоустроено Службой занятости (это только Службой занятости) 406 тысяч наших сограждан. Если мы сравним цифру, которая есть сейчас на учете Службы занятости, которая была по состоянию на март, – на 30 тысяч больше, но это не катастрофические какие-то цифры. Действительно, из бюджета выделены достаточно большие расходы на Службу занятости, и в период пика начислялись – на учете где-то 40-50 тысяч человек. Но этот вопрос решается, правительство с ним работает, с этим вопросом, не хуже, чем это происходит в других странах", – сказал Даниил Гетманцев.

Как сообщали, в конце октября Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%. В июле НБУ прогнозировал безработицу на уровне 10%.

Ранее сообщалось, что на заседании 28 октября Кабмин принял постановление о выделении почти 1,3 млрд гривен для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для осуществления выплат пособия по безработице и пособия по частичной безработице на период карантина.